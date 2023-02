Anonymität gewahrt: 30 Frauenhäuser in Österreich

Sicherheit in Österreichs Frauenhäusern

In Österreich gibt es 30 Frauenhäuser. Die erste Einrichtung wurde 1978 in Wien eröffnet. 50 Plätze bietet das neueste Frauenhaus in Wien. Die Anonymität der betroffenen Frau bleibt gewahrt. Frauen und ihre Kinder, die von Gewalt betroffen sind, können so lange im Frauenhaus bleiben, wie es für sie notwendig ist, und sie können auch mehrmals wiederkommen.