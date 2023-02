Mieter ohne Heizung: „Ziehe bald in ein Hotel“

Die Heizungen laufen in den meisten Wohnungen derzeit auf Vollbetrieb. Nicht aber in der Heiligenstädter Straße 95. In diesem Wohnhaus müssen die Mieter seit einer Woche frieren. Die Wiener Netze klären auf: „Wir wurden am 30. Jänner an diese Adresse gerufen und haben zwei Undichtheiten in der Gasleitung festgestellt. Daraufhin mussten wir die Hauptabsperreinrichtung sperren.“