Neuer Eigentümer für Bodensee Schifffahrt

Bisher war die Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH im Besitz von Werner Netzer, der sich Ende 2015 alle Anteile an dem Unternehmen gesichert hatte. Netzer war Geschäftsführer der Holding des Tourismusunternehmers Walter Klaus, der Ende 2005 gemeinsam mit der Vorarlberger Illwerke AG um 6,92 Mio. Euro die Bodenseeschifffahrt der ÖBB kaufte. 25,1 Prozent der Anteile gingen an Klaus, der in weiterer Folge die Bodenseeschifffahrt betrieb, 74,9 Prozent an die Illwerke. Ende 2009 übertrug Klaus, der 2012 verstarb, seine Firmenanteile an Netzer. Dieser übernahm Ende 2015 die Anteile der Illwerke. „Um zukünftig notwendige Investitionen in die Flotte zu erleichtern, macht eine Zusammenführung der Anteile und damit eine Strukturbereinigung Sinn“, erklärte damals Illwerke-Vorstand Christof Germann.