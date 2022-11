Krise und Teuerungen lassen den Pfusch boomen

Nomineller Anstieg um 900 Mio. Euro

Zwei Drittel der Bevölkerung haben den Eindruck, dass man sich gerade in der Krise viele Dinge ohne Schwarzarbeit nicht mehr leisten könne. Da die Realeinkommen durch die hohe Inflation und die hohen Energiekosten gefallen seien, sei von einem deutlichen Anstieg der Schattenwirtschaft im laufenden Jahr auszugehen, so Schneider. Daher werde sie heuer - so seine Prognose - nominell um 3,2 Prozent oder 900 Millionen Euro auf 28,72 Milliarden Euro steigen.