Mann musste 45 Minuten in eisigem Wasser ausharren

Ein Mann ist am Samstagnachmittag im Kleinwalsertal in Vorarlberg in ein vereistes Gewässer gestürzt und unter die Eisdecke geraten. Der 69-Jährige musste rund eine Dreiviertelstunde im eiskalten Wasser ausharren, bis er vom Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen werden konnte. Die Bergung war laut den Einsatzkräften sehr schwierig.