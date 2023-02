Nachdem in dieser Republik bekanntlich alles, was mit Inseraten zu tun hat, enormen politischen Sprengstoff birgt und landauf, landab ständig zu Rücktritten führt oder auch nicht, liegt die Vermutung nahe, dass die ÖFB-Headhunter diesmal nicht primär im Verlagswesen herumstöbern werden. Zum Glück bietet die „Liste der Lehrberufe von A bis Z“ des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft von „Applikationsentwicklung - Coding“ über „Miedererzeuger“ bis hin zu „Zimmereitechnik“ eine geradezu unermessliche Fülle an seriösen Tätigkeiten, weshalb wohl eine geeignete Präsidentin oder ein geeigneter Präsident, aus welcher Branche auch immer, zu finden sein wird, selbst wenn es bis zur Wahl nicht mehr 15, sondern nur noch drei oder vier Monate sind. Denn bereits nach drei Monaten, so die Verhaltensbiologie, ist „die Fähigkeit, das Köpfchen selbst zu halten“, zumeist schon vorhanden. Also: Kopf hoch, um die Zukunft des ÖFB muss uns nun wirklich nicht bange sein.