Letzter Akt im Drama um kleine Sandy hat begonnen

Vergangener Dienstag, am frühen Nachmittag, in einer gemütlichen Wohnung in Fürstenfeld. Vanessa Y. öffnet weinend die Türe zu dem hübsch eingerichteten Kinderzimmer, „das noch genauso aussieht wie meine Tochter es verlassen hat“. Helle Möbel, rosa Decken, bunte Zeichnungen an den Wänden. Spielzeug, Puppen, Stofftiere.