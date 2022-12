Skandal weitet sich aus: Tote Hühner im Maisacker

„Wir hatten einmal eine ganz kurze Sequenz in einem Video, in dem Schweine auf dem Vollspaltenboden gehalten wurden“, so Kristijana Lastro, Sprecherin der AMA. „Da haben ganz viele erbost angerufen, warum wir so etwas zeigen, das sei doch längst in Österreich verboten. Nein, ist es nicht.“