Schwere Vorwürfe gegen steirischen Geflügelbetrieb

Skandalvideo veröffentlicht

Beliefert werde ein Schlachthof, der Geflügel für Großkunden wie Lidl zerlege und verarbeite. „Zu sehen sind nicht nur die horrenden Zustände in diesen Tierfabriken und das Tierleid durch viel zu schnelles Wachstum, sondern auch, dass beim Einsammeln der Hühner zum Transport in den Schlachthof einige der Tiere einfach eiskalt überfahren werden. Das beweist, wie wenig ein Lebewesen für die Tierindustrie wert ist“, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben.