Ford kehrt als Red-Bull-Partner in Formel 1 zurück

US-Autobauer Ford wird ab 2026 als Red-Bull-Partner in die Formel-1-Weltmeisterschaft zurückkehren. Das verkündete am Freitag Ford-Konzernchef Jim Farley während der Team-Präsentation von Weltmeister Red Bull in New York. Nach dem geplatzten Deal mit Porsche wird der Rennstall um den zweifachen Champion Max Verstappen von 2026 an die Motoren von Ford bekommen, ebenso das Schwester-Team Alpha Tauri. Der Vertrag gilt bis mindestens Ende 2030.