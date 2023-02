Zahnarzt-Duo verpfuschte unzählige Patienten

Auf Grund der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Steyr vom 9. Februar 2022 liegt den beiden Angeklagten folgendes zur Last: Im Oktober 2013 eröffnete der Erstangeklagte eine Wahlzahnarztordination in Dietach, in der er implantologische Eingriffe anbot. Zusätzlich übernahm er ab Jänner 2016 eine Kassenordination in Ternberg.