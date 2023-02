Arnautovic muss weiter warten ++ Aiwu zeigt auf

Nachdem das Schlusslicht der Serie A im Achtelfinale Napoli eliminiert hatte, gelang nun der Coup im Olympiastadion: Bei der AS Roma, Salzburgs Gegner in der Zwischenrunde der Europa League, siegte der krasse Außenseiter 2:1, steht im Semifinale. Der Ex-Rapidler bot 90 Minuten lang eine starke Vorstellung, bekam von der „Gazzetta dello Sport“ die gute Note 7: „Aiwu war der Beste in der Gäste-Abwehr, agierte sehr clever.“