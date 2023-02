Kapitel New York Giants ist für Sandro beendet

„Hätte mir eine echte Chance verdient“

„Ich denke, das Kapitel Giants ist beendet. Ich bin dankbar für die guten Dinge, die mir passiert sind. In den drei Jahren habe ich einige Freunde dort gewonnen“, sagte der 25-Jährige: „Aber ich hätte mir eine echte Chance verdient. Ich bin stolz, auf das, was ich bei den wenigen Möglichkeiten erreicht habe.“ Nur in fünf Vorbereitungsspielen kam der Running Back für die Giants zum Einsatz, ein Lauf für 48 Yards im Sommer 2021 gegen die New York Jets war das bisherige Highlight seiner NFL-Zeit.