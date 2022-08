Platzgummer überzeugt bei Test-Sieg gegen Patriots

Die österreichische Football-Hoffnung Sandro Platzgummer hat im ersten Vorbereitungsspiel für die neue NFL-Saison eine überzeugende Vorstellung für die New York Giants abgeliefert. Der 25-jährige Runningback erlief in der Nacht auf Freitag mit drei Versuchen kurz vor Schluss gute 21 Yards Raumgewinn und trug damit seinen Teil zum 23:21-Sieg bei den New England Patriots bei.