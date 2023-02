Niederösterreich: Drei Neue für alte Volkspartei

Drei Neue in Landespolitik

Drei Polit-Neulinge sind auch dabei: Silke Dammerer zieht mit Direktmandat im Bezirk Melk in den Landtag ein. Das Land im Bundesrat werden Sandra Böhmwalder aus Lilienfeld und Viktoria Hutter aus Waidhofen an der Thaya vertreten. Der bisherige Landesrat Jochen Danninger wird Klubobmann und nun damit auch erstmals auf der politischen Bühne des Landtags stehen. Über die Landesliste kommen zudem Landtagspräsident Karl Wilfing, Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, Franz Linsbauer, Kurt Hackl, Christoph Kaufmann und Anton Erber ins NÖ-Parlament. Weitere Bundesrätinnen: Marlene Zeidler-Beck und Margit Göll.