Neun Jahre bei der Austria - jetzt muss er gehen!

„Mein Vertrag läuft aus und der Klub hat mir mitgeteilt, im Sommer einen neuen Tormanntrainer zu holen. Ich bin traurig, wäre gerne geblieben, aber so ist das Profileben. Jedenfalls bin ich dankbar für die grandiose Zeit mit drei Aufstiegen“, erklärt der 52-Jährige, der jetzt noch unbedingt in die Top 6 will.