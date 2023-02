„Pädophil zu sein, sucht man sich nicht aus“

„Krone“-Kommentar: Das Internet macht’s nicht besser

Seit das Internet nahezu jeden Lebensbereich durchdrungen hat, funktioniert es wie ein gigantischer Verstärker aller menschlichen Regungen. Im Guten ebenso wie im Schlechten. Doch allzu oft hat man das Gefühl, am Ufer eines Ozeans aus Hass, Dummheit und Wahnsinn zu stehen. Kinderpornografie ist nur ein besonders übles Beispiel dafür. Früher auf den Rand der Gesellschaft beschränkt, entwickelt sie sich nun fast schon zu einem Massenphänomen. Meine triste Prognose: So lange sich die Regierenden und die Konzerne nicht dazu aufraffen können, für Regularien zu sorgen, wird es so weitergehen.