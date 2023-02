Salma Hayek: Höschen-Sorge bei Lapdance mit Tatum

Dass heiße Szenen auf der Kinoleinwand nicht immer ganz so prickelnd bei den Dreharbeiten sind, das ist längst kein Geheimnis mehr. Doch Salma Hayek scherzte im Interview mit Jimmy Kimmel jetzt, dass sie beim Dreh der sexy Lapdance-Szene in „Magic Mike‘s Last Dance“ von Channing Tatum „beinahe umgebracht“ worden sei.