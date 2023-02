Grund viel zu billig: Neuer Skandal um Flughafen

Die Fronten um den Flughafen sind verhärtet. Vor Gericht streiten sich, wie berichtet, die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) und Franz Peter Orasch um die Baurechtsverträge und Pachtgeschäfte rund um 130 Hektar Fläche. Jetzt liegt ein neues Gutachten zu der Problematik vor. Experte Franz Josef Seiser hat sich die Bewertung angeschaut, aufgrund derer Orasch die Pacht für seine eigenen Gesellschaften berechnet hat: „Die ermittelten Grundstückswerte sind viel zu gering. So wurde zum Beispiel eine Gewerbehalle um 33 Euro pro Quadratmeter verpachtet - in Klagenfurt beträgt der Marktwert aber 158 Euro. Wir reden also vom 4,7-fachen Pachtzins, der dem Flughafen entgehen würde.“