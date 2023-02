Frontalcrash: Auto landete in Straßengraben

Um 6.06 Uhr ertönte die Sirene. Die Kameraden wurden in die Ortschaft Messensach in St. Andrä gerufen, wo sich aus noch unbekannter Ursache ein Unfall ereignete. „Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Frontalcrash mit zwei Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurde ein Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert“, schildert die Feuerwehr St. Ändrä.