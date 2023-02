Erneut Streit um Flüchtlinge in Salzburg

Salzburg bekommt die Flüchtlingsthematik nicht in den Griff. Seit der ersten großen Krise 2015 hat sich wenig geändert. Aktuell steht eine neues Quartier in Hallein im Rampenlicht. Wie berichtet wurden ukrainische Familien als Bewohner in Aussicht gestellt. Jetzt sollen 35 junge Männer in der Nähe von Schule und Kindergarten einziehen. Das stört nicht nur Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Auch SPÖ-Parteichef David Egger, der für einen strengen Asylkurs steht, ist sauer: „Die grüne Landesrätin Martina Berthold fährt einfach drüber ohne an einer Lösung mit der Stadt interessiert zu sein.“ Hallein hat den für Egger berechtigten Wunsch nach einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis, der ignoriert wurde. „Es wird nicht die einzige Stadt bleiben, in der Flüchtlingsheime entstehen werden“, warnt Marlene Svazek (FPÖ). „Ein Durchgriffsrecht vom Bund gibt es nicht mehr. Das Land könnte damit einfach Stopp sagen“, so die Parteichefin.