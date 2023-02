Panzer für Ukraine: Rote Linie überschritten

USA als „Sicherheitsprovider“

Eigentlich wollten die USA aber gar keine Panzer liefern. Letzte Woche dann die Trendwende. „Die USA haben ein sicherheitspolitisches Interesse in jede geopolitische Richtung“, sieht Sandtner den Sinneswandel begründet. Zudem habe sich die USA schon öfter in der Rolle eines „Sicherheitsproviders“ gesehen - so sind sie ja sowohl in den Ersten, als auch in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. „Seitdem gelten sie als eine wesentliche Schutzmacht“, so Oberst Sandtner.