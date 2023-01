Playoff: Innsbrucker Haie wollen die Qual der Wahl

Doch in dieser Saison ist alles anders. Seit dem 5:2-Sieg in Laibach am Sonntag stehen die Haie bereits frühzeitig fix im Viertelfinale und haben vor den letzten fünf Spielen im Grunddurchgang als Dritter einen netten Polster (zehn Punkte auf Villach auf Platz vier) auf die Konkurrenz. „Wir wollen definitiv in den Top-3 bleiben und den Vorsprung auf die anderen Teams behalten“, sagte Cheftrainer Mitch O’Keefe: „Das Erreichen der Pick-Auswahl wäre ein schöner Erfolg für den Verein.“