Woher stammt das Ei im Faschingskrapfen?

Einer von 41 Krapfen aus Bio-Eiern

Vier Pfoten hat für die Recherche den Supermärkten Billa, Billa Plus, Penny, Lidl, Hofer, Spar und Adeg jeweils mehrere Besuche abgestattet und das Krapfen-Sortiment genau durchgesehen. Fazit: Lediglich ein Krapfen von 41 getesteten wird biologisch, also aus Bio-Eiern hergestellt - der von Ja!Natürlich (erhältlich bei Billa und Billa Plus).