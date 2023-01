NFL: Horror-Diagnose für Quarterback-Sensation

„Rookie“ führte 49ers bis ins NFC-Finale

Der „Rookie“ hatte in dieser Saison mit seinen Leistungen für Aufsehen gesorgt und die Kalifornier bis ins NFC-Finale geführt, obwohl er zum Saisonstart nur die Nummer drei in der Quarterback-Rangfolge und beim Draft als letzter Spieler ausgewählt worden war. Die Niederlage gegen die Eagles war Purdys einzige in neun NFL-Spielen.