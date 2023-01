Kinoerlebnis mit Thomas Stipsits gewinnen

„Griechenland“ ist sein persönlichster Film, wie Thomas Stipsits im Vorfeld des Kinostarts verraten hat. „Es ist der Film, in dem ich am meisten von mir selbst und meinem Innenleben hergegeben habe. Es gibt auch einige Szenen, die mich beim Spielen und Ansehen dann so berührt haben, weil sich Fiktion und Realität auf eine Art und Weise vermischt haben, dass ich gar nicht anders konnte, als sozusagen den Motor zu schmieren: in Form von vielen, vielen Tränen ...“ Bei dem Film könne einem, wenn man in der richtigen Stimmung ist, das Herz aufgehen, verspricht Stipsits seinen Fans eine Komödie, bei der auch leise Töne angeschlagen werden - und auch ein bisschen Kitsch und Pathos bedient wird.