Wagner-Söldner durch reguläre Truppen ersetzt?

Ein am 20. Jänner veröffentlichtes Videomaterial zeige, dass russische Luftlandetruppen (VDV) in der Nähe von Bachmut operieren, so das ISW. Auf den Aufnahmen sei auch ein Luftlandepanzer vom Typ BMD-4M zu sehen, der nur von regulären russischen Luftlandeeinheiten verwendet wird. Für die Denkfabrik mit Sitz in Washington ein Anhaltspunkt dafür, dass konventionelle Truppen die geschwächten Wagner-Söldner ergänzen oder gar ersetzen sollen.