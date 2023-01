Die Glücksspieler müssen besser geschützt werden

Für Existenzsicherung könnte es zu spät sein

Denn stellt man nur auf die Bonitätsstufe ab, so würde eine Mindesteffektivität der Sicherung vor Existenzvernichtung unterlaufen werden, weil die Bonitätsauskünfte alleine hier zu spät akute finanzielle Probleme anzeigen. Die Haftungsbeschränkung auf Fälle, in denen (Automaten-)Betreiber grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt, wurde in diesem Zusammenhang ebenso als unsachliche gesetzliche Privilegierung erkannt.