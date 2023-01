Eltern bangen nach Unfall um ihre Kinder

In dem Häuschen sind wenige Minuten zuvor noch einige Kinder gesessen. Nicht auszudenken, was da passieren hätte können.“ Eltern von Schulkindern in Lambrechten im Innviertel sind tief besorgt, denn am vergangenen Mittwoch ist nach einem schweren Unfall im Kreuzungsbereich Hansbauer ein Auto frontal in das Buswartehäuschen gekracht, in dem eben die Schüler jeden Tag auf den Bus warten. Eine Person wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Eltern machen sich unterdessen natürlich Sorgen um ihren Nachwuchs, denn es gab an dieser Kreuzung bereits ein mal einen schweren Unfall, bei dem ebenfalls ein Fahrzeug in die Haltestelle gekracht ist.