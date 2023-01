Politiker und ihr Rollenverhalten

Neun Jahre Untätigkeit

Politiker können freilich ihr Äußeres nicht in wenigen Minuten verändern, aber sie sind in der Lage, innerhalb atemberaubend kurzer Zeit in eine neue Rolle zu schlüpfen. So kann es schon passieren, dass ein und dieselbe Person zum wohlgemerkt exakt gleichen Thema vor der Wahl noch was ganz anderes sagte als danach. Okay, damit haben sich die Wähler längst abgefunden.