So rüsten sich Sanitäter für das Skifliegen

Ein „alter Hase“ mit Herzblut

All diese Szenarien hat Einsatzleiter Manuel Kirchschlager schon miterlebt. „Ich bin seit zehn Jahren hier am Kulm dabei. Das ist einfach mein Herzblut.“ Seine 100 Sanitäter sorgen auch für das Wohlbefinden der Zuschauer. Mit welchen Verletzungen rechnen die Ehrenamtlichen? „Alkohol ist natürlich immer ein Thema, Verstauchungen, Ausrutschen. Aber auch Herzinfarkte sind bei 20.000 Menschen nicht ausgeschlossen. Erfrierungen gab es auch schon, aber das hält sich in Grenzen.“