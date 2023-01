Adler erkrankt - Trio fällt am Kulm aus

Die Flugshow der Skispringer am legendären Kulm in Tauplitz/Bad Mitterndorf findet ohne drei Österreicher statt. Michael Hayböck, Daniel Tschofenig und Clemens Aigner sind erkrankt und können an der Quali am Freitag nicht teilnehme, womit auch der erste Bewerb am Samstag ohne sie über die Bühne gehen wird. Ob sie am Sonntag zum Einsatz kommen, entscheidet sich kurzfristig.