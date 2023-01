Auf Schladming folgt Kulm: Ski-Party geht weiter!

Was ist bei der Anreise zu beachten?

Mit dem Auto ist mit Stau zu rechnen. Geparkt wird am Großparkplatz in Krungl, der etwa zehn Gehminuten von der Schanze entfernt ist. Es empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zugfahrer, aufgepasst: Zwischen dem Bahnhof Stainach-Irdning und der Haltestelle Tauplitz-Furt (nahe der Schanze) fährt ein Schienenersatzverkehr. Einheimische kommen übrigens per Shuttlebus zwischen Obersdorf und Tauplitz zur Schanze.