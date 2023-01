„Ich habe immer an mich geglaubt“

Kürzlich hat der bosnische Nationalspieler seinen Vertrag in der Mozartstadt bis 2027 verlängert. Im Frühjahr will er die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen. „Ich kann und will überall noch besser werden. Gerade die Zweikampfführung ist hinten wichtig“, weiß Dedic, den als Kind die beiden brasilianischen Legenden Cafu und Roberto Carlos begeistert haben.