Nächstes Supertalent steht in den Startlöchern

Wie jedes Jahr in der Salzburger Vorbereitung dürfen sich auch heuer einige Liefering-Talente bei den „Großen“ beweisen. Einer von den „jungen Wilden“ im Trainingslager in Marbella war Karim Konate. Und der 18-jährige Angreifer spielte sich sofort ins Rampenlicht, überzeugte in den Tests mit einem Tor und zwei Vorlagen und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Der Ivorer, den die Mozartstädter im Sommer 2022 für dreieinhalb Millionen Euro verpflichtet haben, machte mit seinen starken Leistungen klar: Er ist gekommen, um zu bleiben.