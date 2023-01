Wiener tobt: Hoher Schaden durch verschlampte Post

Die Post bringt allen was - doch Karl S. leider nicht so zuverlässig. Seit Jahren kommen wichtige Briefe bei ihm nicht an. Dem Wiener sind so durch Mahngebühren, Gerichts- und Anwaltskosten ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Er vermutet, dass diese Briefstücke teilweise in einem falschen Briefkasten landen, doch bei der Post konnte man das Rätsel um die verschwundenen Schriftstücke bislang nicht lösen. „Ich fühle mich hilflos“, erklärt S. beim „Krone“-Lokalaugenschein in Döbling.