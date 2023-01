Versuchte Entführung war nur Missverständnis

Wie berichtet, wollte eine Frau am Montagnachmittag ein Kind aus der Nachmittagsbetreuung der Volksschule holen. Sie nannte den Namen des Kindes und erklärte, sie solle ihn mitnehmen. Der Bub war aber schon kurz zuvor von der Mutter in Empfang genommen worden. Als sie den Buben nicht ausgehändigt bekam, fuhr sie in einem weißen Wagen wieder davon.