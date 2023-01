Vorerst kein Asyl-Dorf im Westen Innsbrucks

Quote um mehr als 70 Prozent erfüllt

Tirol erfüllt die Quote zur Unterbringung von AsylwerberInnen derzeit zu mehr als 70 Prozent - Tendenz steigend. Dornauer betont abschließend das gute Miteinander zwischen Bund, Land und Gemeinden bei der Unterbringung von Geflüchteten: „An diesem Tiroler Weg werden wir festhalten: Ich möchte unaufgeregt an die Herausforderung herangehen und immer in Absprache mit der betroffenen Bevölkerung handeln und umsetzen.“