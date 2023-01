Falscher Polizist entlockte Seniorin 30.000 Euro

Eine 78-jährige Frau aus Bezau ging am Dienstag einer gnadenlosen Betrugsmasche auf den Leim. Sie übergab einem Betrüger, der sich als Polizist ausgab 30.000 Euro in bar. Der Gauner machte der Frau vor, ihr Geld vor einem kurz bevorstehenden Raubüberfall in Sicherheit zu bringen.