Causa Luxuspensionen: „Die Sache stinkt“

Tätige Reue? Zug abgefahren

Die Argumentation scheint schlüssig, „hätte man nicht alle Dokumente unwiderruflich gelöscht, eine so hohe Pensionszusage gemacht und bei externen Beratern nachgefragt, ob der Vertrag in Ordnung ist, wenn es eh schon seit 2012 verboten ist“. Ein großer Teil des Schadens wurde gutgemacht, „aber eben nicht alles“. Für tätige Reue müssten aber 100 Prozent des Schadens gutgemacht werden - „noch bevor eine Ermittlungsbehörde aktiv wird“, erklärt Arbacher-Stöger. Zudem müsse man sich selbst anzeigen. Dieser Zug ist in diesem Fall klar abgefahren.