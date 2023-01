Streik am Berliner Flughafen BER hat begonnen

Auf der Strecke zwischen Berlin und Wien fallen am Mittwoch neun Flüge aus, davon fünf Hin- und vier Rückflüge, teilten eine Sprecherin des Flughafens in Schwechat und die Pressestelle der Austrian Airlines (AUA) am Mittwoch auf Anfrage mit. Im Verhältnis zum gesamten Flugaufkommen am Flughafen Schwechat seien die Auswirkungen damit gering. Die AUA werde betroffene Passagiere über Änderungen bzw. Umbuchungen aktiv in Kenntnis setzen, hieß es. Sie empfahl Fluggästen aber, den Status ihres Fluges rechtzeitig auf der AUA-Website zu überprüfen.