Militärexperte: „Kampfpanzer keine Wunderwaffe“

Dass die Ukraine nicht nur eine Kompanie, wie es deutsche Medien am Dienstagabend berichtete, sondern wesentlich mehr Kampfpanzer benötigt, hat nicht zuletzt Präsident Wolodymyr Selenskyj unterstrichen. „Es geht nicht um fünf oder zehn oder fünfzehn Panzer. Der Bedarf ist größer“, erläuterte der oberste Befehlshaber der ukrainischen Armee am Dienstagabend in einer Videobotschaft. Laut Militärexperte Masuhr, der am Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich forscht, könnte Kiew mit einem Minimum von 100 westlichen Panzern eine Panzerbrigade nach westlichem Modell ausrüsten.