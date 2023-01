Grüne über FPÖ: Eine Partei von „Klimaleugnern“

In Niederösterreich braucht man Windräder sowie Fotovoltaik-Anlagen, von diesem Vorhaben ist die grüne Spitzenkandidatin Helga Krismer überzeugt. Rund 330 Anlagen sollen es werden, um den Energiefahrplan bis 2030 einhalten zu können. Die Politikerin spürt den Rückhalt von den Menschen und will viele Stimmen einsammeln, um etwas ändern zu können. „Die Frage, die sich in Niederösterreich stellt, ist, ob es die Klimaleugner sind, die in Niederösterreich in der Regierung sitzen, insbesondere die freiheitliche Partei“, so Krismer.