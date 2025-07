Förderung für Freibäder im Landtag abgeschmettert

Just nach der ersten großen Hitzewelle des Jahres geraten sich die Landesparteien wegen der heimischen Schwimmbäder in die Haare. Diese verzeichneten zwar in den vergangenen Tagen Besucherrekorde, reißen aber dennoch meist große Löcher in die Budgets der Betreibergemeinden. Hilferufe kamen erst kürzlich von den Bürgermeisterinnen aus Mödling und Perchtoldsdorf. Und in Hainburg muss das Bergbad heuer gleich ganz geschlossen bleiben – die „Krone“ berichtete.