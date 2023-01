Bierpreis fast gleich wie vor drei Jahrzehnten

Eine Kiste Stiegl Goldbräu kostete anno 1996 im Lagerhaus 174,90 Schilling, das sind umgerechnet 12,79 €. Bei Billa kostete das gleiche Bier vergangenen Freitag und Samstag in Aktion 13,35 Euro. Im Gasthaus kostete die Halbe Bier 1996 im Schnitt etwa 30 Schilling, also rund 2,2 €, nach der Preiserhöhung der Brauunion mit Sitz in Linz für Gastwirte in der Höhe von 9,5 Prozent wird in Oberösterreich die „offene Halbe“ bald fünf Euro, also umgerechnet fast 69 Schilling kosten.