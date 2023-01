Matchbälle abgewehrt: Rublew ringt Jungstar nieder

Was für ein verrückter Krimi im Achtelfinale der Australian Open: Der Russe Andrej Rublew rang am Montag Dänemarks Jungstar Holger Rune in fünf Sätzen nieder. Dabei wehrte die Nummer fünf des Turniers sogar zwei Matchbälle ab. Nach seinem Sieg flossen Freudentränen.