Skifahrer stürzten nach Kollision mit Unbekannten

Deutsche schwer verletzt

Unfall 2: Gegen 11 Uhr fuhr eine 68-jährige Deutsche mit ihren Alpinschiern auf der blau markierten Piste Nr. 13 am Giggijoch im Schigebiet von Sölden langsam mit mittleren Schwüngen talwärts. Im Zuge dieser Abfahrt, als sich die Frau gerade in einer Querfahrt zum nächsten Schwung befand, touchierte sie ein von hinten kommender Schifahrer an ihrer rechten Schulter. Während die Deutsche zu Sturz kam und sich dabei schwer verletzte, kam der unbekannte Schifahrer nicht zu Sturz und setzte seine Fahrt fort. Die Verletzte wurde in weiterer Folge von der Pistenrettung erstversorgt und ins Tal verbracht, wo sie von der Rettung in ärztliche Obhut verbracht wurde.