Familie und Stars trauerten um Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley mit nur 54 Jahren gestorben

Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Elvis Presley, war am 12. Jänner im Alter von nur 54 Jahren nach einem medizinischen Notfall in ihrem Haus in Kalifornien gestorben. Priscilla Presley (77) hatte den Tod ihrer Tochter bekannt gegeben. Details zur Todesursache wurden nicht enthüllt.