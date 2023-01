Trafiküberfälle in Wien: 20-Jähriger stellte sich

Zwei Tage nach zwei Trafiküberfällen in Wien-Donaustadt sind diese bereits geklärt: Der mutmaßliche Räuber, ein 20-Jähriger, stellte sich in einer Polizeiinspektion und gab die Überfälle zu. Als Motive nannte er Schulden und die Drogenbeschaffung, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Sonntag.