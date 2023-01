Korda wirft nächsten Topspieler aus dem Turnier

In der Runde zuvor hatte Korda bereits den Russen Daniil Medwedew, Finalist der Jahre 2021 und 2022, bezwingen können. Jetzt zwang er auch Hurkacz in die Knie. Am Ende hieß es 3:6, 6:3, 6:2, 1:6 und 7:6(7) aus der Sicht von Korda